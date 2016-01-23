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    Чемпионшип. «Миддлсбро» уступил «Ноттингему» и другие результаты

    В матче 28-го тура Чемпионшипа «Миддлсбро» проиграл «Ноттингему» 0:1. Гол забил Джейми Уорд.

    В других встречах тура «Бирмингем Сити» обыграл «Ипсвич», «Болтон» одолел «Милтон», «Брайтон» оказался сильнее «Хаддерсфилда», «Кардифф» и «Ротерхэм» сыграли вничью , «Лидс» взял верх над «Бристолем», «Престон» уступил «Брентфорду», «Рединг» и «Шеффилд Уэнсдэй» поделили очки, «Фулхэм» оказался слабее «Халла», «Чарльтон» и «Блэкберн» разошлись миром.

    Ранее в рамках этого тура "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью 1:1.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур

    Бирмингем Сити – Ипсвич – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакли, 23; 2:0 – Торал, 54; 3:0 – Кифтенбельд, 70.

    Болтон – Милтон – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Холдинг, 7; 2:0 – Претли, 41; 2:1 – Мерфи, 89; 3:1 – Амеоби, 90.

    Брайтон – Хаддерсфилд – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Замора, 30; 1:1 – Банн, 45; 2:1 – Уилсон, 66.

    Кардифф – Ротерхэм – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Пилкингтон, 25; 1:1 – Ньюэлл, 44; 1:2 – Пилкингтон (в свои ворота), 49; 2:2 – Пилкингтон, 60.

    Удаление: Пелтье, 84.

    Лидс – Бристоль – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дукара, 59.

    Мидлсбро – Ноттингем – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Уорд, 70.

    Престон – Брентфорд – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Киннингем (в свои ворота), 22; 1:1 – Рич, 24; 1:2 – Джадж, 43; 1:3 – Свифт, 80.

    Рединг – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хупер, 10; 1:1 – Купер, 74.

    Фулхэм – Халл – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эрнандес (в свои ворота), 80.

    Чарльтон – Блэкберн – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Леннон, 30; 1:1 – Родс, 45.

    Куинз Парк Рейнджерс – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полтер, 2; 1:1 – Хенри, 48.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 20:01
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