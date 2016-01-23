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    «Вест Хэм» – «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

    В матче 23-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». «Молотобойцы» уверенно проводят сезон и сейчас они занимают шестое место. Что касается «горожан», то они идут третьими и продолжают вести борьбу за победу в АПЛ.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи в 20:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 20:03
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