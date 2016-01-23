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    Дзюба: «Халк напал сзади и попробовал провести какой-то прием»

    Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, как он относится к партнеру по атаке бразильцу Халку.

    — Мы смотрели видео, на котором Халк вас душит. Что это было?

    — Да напал сзади, попробовал провести какой-то прием из джиу-джитсу. На самом деле я бы с ним с удовольствием поборолся, но боюсь его помять. Мы с ним примерно в одной весовой категории, так что как-нибудь и можно было бы.

    Главное — не после тренировки, а то он слишком потный, и это трудно. Получается, я по нему скольжу, а это уже нечестно. В общем, напал сзади, показал джиу-джитсу, но я ему могу показать русское самбо.

    — За ним за последние 3-4 месяца закрепилась репутация такого ходячего добра. В жизни это тоже ощущается?

    — Да нет, он на самом деле хороший парень. Просто у нас люди не привыкли видеть в чем-то добро, а в футболистах — вообще в последнюю очередь. Надеюсь, рано или поздно выйдет какой-нибудь фильм о том, как игроки приходят к такой жизни, про то, как мы с 6-7 лет лишились определенной части детства, и когда все спали или шли гулять с девчонками, сидели на сборах и тренировались, просыпаясь в 6 утра.

    Конечно, есть и другая сторона медали, и все ее обсуждают, она всем выгоднее. Но в футболе очень много хороших людей, и тот же Халк — пример. Имея все — семью, деньги, успех, вообще все — он остается человеком, веселым и хорошим парнем, является примером. Тут не надо искать подвоха — надо просто стремиться к тому же.

    Он классный парень, и даже когда душит, то все равно милый, обаятельный и смеется. Я к нему отлично отношусь и в следующий раз обещаю на видео задушить его сам! Может быть, кто-то, кто не верит, что он такой хороший, даже обрадуется, – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.01.2016 09:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 23 января 2016, 17:02

      Что за безграмотность? САМБО - это абриатура.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Добрый Бобер 24 января 2016, 09:15

      Абриатура?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер > richi 24 января 2016, 15:22

      Опечатался...

      0
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      ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Добрый Бобер 26 января 2016, 10:04

      Которая уже стала именем собственным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 23 января 2016, 15:49

      капец Тёма становится дэбилом.хехе

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 23 января 2016, 14:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюба: «Халк напал сзади и попробовал провести какой-то прием
      — Мы смотрели видео, на котором Халк вас душит. Что это было?
      --------------------
      воо
      бще то в России распространение гомосексуализма запрещено!

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 14:31

      Боже, как всё умилительно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 10:49

      Он классный парень, и даже когда душит, то все равно милый, обаятельный и смеется.
      ****************
      фу, противный)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 23 января 2016, 10:33

      Это он про сборы и девочек говорит?) Когда Сборная страны должна была готовиться к предстоящему матчу, соблюдать режим, он изменял своей жене на глазах у всей страны, нарушал режим и клал на предстоящий матч. Надеюсь снимут фильм про зажравшихся Артемов

      -3
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Pravdin_V 23 января 2016, 10:58

      Это перед каким матчем сборной Дзюба изменял жене на глазах всей страны?

      1
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Pravdin_V 23 января 2016, 13:59

      Тебя имели наверное когда он жене изменял)))))) ты прям такой расстроенный))))))

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 10:07

      Новости про клоуна, всегда смешные.

      -3
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