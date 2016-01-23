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    «Боруссия» М – «Боруссия» Д. Онлайн-трансляция

    Сегодня состоится центральный матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют две "Боруссии" - менхенгладбахская и дортмундская. "Боруссия" Д имеет в своем активе 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице, а "Боруссия" М идет на четвертом месте с набранными 29-ю очками.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Боруссия" М – "Боруссия" Д. Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 19:19
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