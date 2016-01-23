Роналдо: «Зидан – наилучшее решение для «Реала»

По мнению бывшего форварда "Реала" Роналдо, руководство "сливочных" сделало верное решение, назначив на пост главного тренера команды Зинедина Зидана.

"Я думаю, что Зидан – наилучшее решение для "Реала". Уверен, что он справится со своими задачами так же хорошо, как делал это в бытность футболистом. Я слежу за его тренерской карьерой и пару раз навещал его на спортивной базе "Реала". Не сомневаюсь в том, что он готов к этому вызову, и желаю ему удачи", — приводят журналисты слова известного бразильца.