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    Роналдо: «Зидан – наилучшее решение для «Реала»

    По мнению бывшего форварда "Реала" Роналдо, руководство "сливочных" сделало верное решение, назначив на пост главного тренера команды Зинедина Зидана.

    "Я думаю, что Зидан – наилучшее решение для "Реала". Уверен, что он справится со своими задачами так же хорошо, как делал это в бытность футболистом. Я слежу за его тренерской карьерой и пару раз навещал его на спортивной базе "Реала". Не сомневаюсь в том, что он готов к этому вызову, и желаю ему удачи", — приводят журналисты слова известного бразильца.

    Источник: AS

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    23.01.2016 07:15
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