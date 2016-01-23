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    «Хоффенхайм» – «Байер». Смотреть онлайн

    В матче 18-го тура Бундеслиги последняя команда турнирной таблицы "Хоффенхайм" сыграет с представителем первой пятерки – "Байером". На текущий момент команды разделяют 14 очков и коллективы преследуют абсолютно разные задачи в чемпионате.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 17:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 17:08
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