«Норвич» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 23-го тура АПЛ, в котором "Норвич" на своем поле сыграет с "Ливерпулем". "Красные" подходят к противостоянию на девятой позиции в турнирной таблице английского первенства, а "канарейки" по итогам сыгранных 22-х туров занимают 16-ю строчку.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Норвич" – "Ливерпуль". Начало в 15:45, не пропустите!