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    Примера. «Спортинг» разгромил «Реал Сосьедад», забив самый быстрый гол сезона

    В матче 21-го тура Примеры «Спортинг» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 5:1. Первый мяч, автором которого стал Кармона, был забит уже на 14-й секунде и стал самым быстрым голом этого сезона чемпионата Испании. Также за «Спортинг» забивали Нди и отметившийся хет-триком Санабрия. Гол «Реала Сосьедад» записал на свой счет Вела.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Спортинг – Реал Сосьедад – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Кармона, 1; 2:0 – Нди, 9; 2:1 – Вела, 37; 3:1 – Санабрия, 44; 4:1 – Санабрия, 53; 5:1 – Санабрия, 81.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 00:20
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