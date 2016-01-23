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    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бертрана за 20 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» ищет замену травмированному полузащитнику Эшли Янгу, и одним из главных кандидатов считается игрок «Саутгемптона» Райан Бертран.

    Сообщается, что манкунианцы намерены предложить нынешнему клубу Бертрана 20 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел за «Саутгемптон» 16 матчей и отметился двумя результативными передачами.

    Что касается Янга, то он не сможет играть на протяжении двух месяцев из-за травмы в области паха.

    Источник: Goal.com

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    23.01.2016 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 января 2016, 01:30

      Сейчас самое главное поискать скорее замену ЛВГ!Новый тренер уже под себя будет строить команду,но как я понимаю доверие к нынешнему рулевому ещё есть!

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