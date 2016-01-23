«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бертрана за 20 миллионов

«Манчестер Юнайтед» ищет замену травмированному полузащитнику Эшли Янгу, и одним из главных кандидатов считается игрок «Саутгемптона» Райан Бертран.

Сообщается, что манкунианцы намерены предложить нынешнему клубу Бертрана 20 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел за «Саутгемптон» 16 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Что касается Янга, то он не сможет играть на протяжении двух месяцев из-за травмы в области паха.