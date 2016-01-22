Дзюба: «Мой рот в плане разговоров отдыхает меньше всех»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своей роли в поддержании хорошей атмосферы в команде.

"Мы все общительные. Понятно, что мой рот, наверное, в плане разговоров отдыхает меньше всех. Люблю пошутить, и если находятся люди, которые поддерживают юмор, то почему нет? В хорошей атмосфере и с хорошими людьми всегда приятно общаться. Мы любим посидеть после ужина минут по 40, во время тренировок тоже перекидываемся. Это залог хорошей атмосферы, это помогает перенести трудовые будни. Хотя у нас много веселых ребят, не я один", – сказал Дзюба.