Попов: «Приезжие клубы ставят у нас на арене свой «автобус»

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал о причинах низкой результативности москвичей в домашних матчах, а также поделился впечатлениями от работы под руководством Дмитрия Аленичева.

– Дома "Спартак" принимает соперников на новом стадионе, но при этом больше очков набирает на выезде. Парадокс?

– Приезжие клубы ставят у нас на арене свой "автобус", и нам тяжело вскрывать оборону. А в гостях получается атаковать быстро – это наша стихия, – сказал Попов

– Последние несколько лет весенняя часть сезона "Спартаку" не удавалась. Какие сейчас предчувствия? Не смущает, что Дмитрий Аленичев, как сторонник коротких сборов, решил не слишком нагружать команду?

– Дмитрий Анатольевич тоже в прошлом большой футболист, который выигрывал Лигу чемпионов и выступал за большие клубы, а сейчас старается использовать этот опыт в "Спартаке". Это перспективный подход. Вот, к примеру, одна из тренировок прошла у нас на пляже. Она была просто шикарной. Настоящий тим-билдинг, да еще с пользой для организма. Топ!