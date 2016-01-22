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    «Барселона» предлагала за Дибалу 86,7 миллиона

    "Ювентус" отказался продавать нападающего Паоло Дибалу в "Барселону" за 86,7 миллиона евро.

    Сообщается, что именно такую сумму предлагали каталонцы на форварда "Ювентуса". По информации источника, "Барселона" дважды обращалась к итальянскому клубу с соответствующим запросом, однако оба раза получила отказ от генерального директора туринцев Джузеппе Маротты.

    Напомним, к Дибале также проявляет интерес "Реал". Ожидается, что оба испанских клуба вновь попытаются приобрести игрока.

    В нынешнем сезоне футболист сыграл за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 36 миллионов евро.

    Источник: AS

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    22.01.2016 22:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 23 января 2016, 22:10

      херушки вам толстосумы жирные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 января 2016, 07:23

      В ЮВЕ ценники на игроков выпрастают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 23 января 2016, 01:13

      Нельзя отдавать! Парню расти надо еще два года прогресировать если будет - вот вам и Месси 2.0

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 22 января 2016, 23:39

      ну вот зачем им ещё один нападающий? тем более такой дорогой...........

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 22 января 2016, 23:20

      Конечно пока нельзя отдавать! Года три в Юве минимум,

      0
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 22 января 2016, 23:08

      максимум 45 млн!)

      -1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > mlkritskiy 23 января 2016, 06:38

      ВасЫль Ты его игру видел? Какие 45, щас таких цен нет, минимум 80, это да)

      0
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy > Yellow 91 29 января 2016, 17:22

      "Васыль" знает что пишет и отдает себе отчет. Да показывает 2й неплохой сезон, но это не повод сразу за него почти 90 млн давать. Он молод, результативен для нападающего. Но стоит ему не забивать пару-тройку игр как начнется критика и тд как сейчас модно и цена пойдет вниз. Повторюсь макс 50 млн!..

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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 22 января 2016, 22:57

      Нельзя отдавать парня

      1
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