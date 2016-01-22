Аленичев: «Мир вокруг Мельгарехо не крутится»

правильно, летом бесплатно его возьмем
Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев признался, что полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо не является единственным вариантом усиления состава москвичей.
"От Мельгарехо мы не отказываемся, но если не получится, то у нас есть другие варианты. Мир вокруг Мельгарехо не крутится, мы не уперлись только в эту кандидатуру. Круг кандидатов на позицию нападающего мне известен, там хорошие игроки. Переговоры ведутся. Сам руку на пульсе держу. Но не все зависит от меня. Сейчас уже задача клуба – договориться по личным контрактам, по трансферу. Приоритет – Мельгарехо должен играть слева. Но если понадобится сыграть в атаке, то он может это сделать. Конечно, хочется получить новичка как можно скорее: идет подготовка, на сборах все можно отработать, что-то поправить, да и в коллектив лучше войти пораньше, чтобы адаптации не было прямо по ходу чемпионата", – сказал Аленичев.