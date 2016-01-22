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    Левников: «В РФПЛ система определения гола будет введена, когда появятся средства»

    Председатель комитета судейства и инспектирования РФС Николай Левников прокомментировал решение исполкома УЕФА использовать систему автоматической фиксации взятия ворот на Евро-2016 и в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2016/17.

    «Решение УЕФА для нас не является новостью как таковой, это был лишь вопрос времени. В футболе самое главное – забитый гол, поэтому и судье, и зрителям нужно знать, пересек мяч линию ворот или нет. Это один из самых важных моментов в футболе», – сказал Левников.

    Также он рассказал о возможности введения такой системы в РФПЛ.

    «РФПЛ не меньше других лиг нуждается в таких нововведениях, это вопрос финансирования. Как только появятся средства, мы обязательно увидим эту систему и в России».

    Источник: ТАСС

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    22.01.2016 21:35
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