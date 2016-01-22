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    «Милан» хочет обменять Де Шильо на Касереса

    «Милан» хочет видеть в своем составе защитника «Ювентуса» Мартина Касереса и предлагает туринцам обменять его на Маттиа Де Шильо.

    Сообщается, что представители миланского клуба уже обсуждали с агентом своего игрока возможность такого обмена. Что касается Касереса, то он имеет несколько вариантов продолжения карьеры, включая предложения от «Ливерпуля», «Ромы» и «Интера».

    В нынешнем сезоне Касерес провел шесть матчей во всех турнирах.Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро. Стоимость Де Шильо, который сыграл за «Милан» 19 встреч, составляет пять миллионов.

    Источник: Football Italia

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    22.01.2016 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      Aliencas 23 января 2016, 12:55

      заняться не чем... Де Шильо один из лучших игроков милана

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