«Милан» хочет обменять Де Шильо на Касереса

«Милан» хочет видеть в своем составе защитника «Ювентуса» Мартина Касереса и предлагает туринцам обменять его на Маттиа Де Шильо.

Сообщается, что представители миланского клуба уже обсуждали с агентом своего игрока возможность такого обмена. Что касается Касереса, то он имеет несколько вариантов продолжения карьеры, включая предложения от «Ливерпуля», «Ромы» и «Интера».

В нынешнем сезоне Касерес провел шесть матчей во всех турнирах.Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро. Стоимость Де Шильо, который сыграл за «Милан» 19 встреч, составляет пять миллионов.