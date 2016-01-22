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    УЕФА поддержал кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА

    Исполком УЕФА, а также большинство европейских национальных футбольных ассоциаций поддерживают кандидатуру генерального секретаря организации Джании Инфантино на президентских выборах ФИФА.

    «Исполком УЕФА полностью поддерживает Инфантино на выборах главы ФИФА. Подавляющее большинство национальных ассоциаций также поддерживает его. Мы не сомневаемся, что именно Инфантино по силам обеспечить прогресс ФИФА», – сказано в заявлении УЕФА.

    Напомним, выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.

    Источник: УЕФА

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    22.01.2016 20:00
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