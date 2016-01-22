Ватцке: «Летом англичане могут отметить большой юбилей – 50 лет без титулов»

Исполнительный директор «Боруссии» из Дортмунда Ханс-Йоахим Ватцке сравнил немецкий футбол с английским.

«Я совершенно не боюсь англичан. Нам следует выдвинуть на первый план наши собственные сильные стороны. Бундеслига ни в чем не уступает АПЛ: здесь великолепные стадионы, эмоциональные фанаты, более высокая посещаемость, отличные игроки и хорошая система подготовки молодых футболистов. Мы – чемпионы мира, а англичане летом могут отметить большой юбилей – 50 лет без титулов», – сказал Ватцке.