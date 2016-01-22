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    Ватцке: «Летом англичане могут отметить большой юбилей – 50 лет без титулов»

    Исполнительный директор «Боруссии» из Дортмунда Ханс-Йоахим Ватцке сравнил немецкий футбол с английским.

    «Я совершенно не боюсь англичан. Нам следует выдвинуть на первый план наши собственные сильные стороны. Бундеслига ни в чем не уступает АПЛ: здесь великолепные стадионы, эмоциональные фанаты, более высокая посещаемость, отличные игроки и хорошая система подготовки молодых футболистов. Мы – чемпионы мира, а англичане летом могут отметить большой юбилей – 50 лет без титулов», – сказал Ватцке.

    Источник: Bild

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    22.01.2016 19:31
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 22 января 2016, 20:26

      ахахах затроллил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 22 января 2016, 19:42

      Надеюсь, англичане вас, фрицов, раком поставят, чтобы понты подурезать ваши.

      -3
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