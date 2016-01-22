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    Арустамян: «Вряд ли «Спартак» откажется от Мельгарехо»

    Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о деталях зимней трансферной кампании московского "Спартака".

    "Поиски форварда пока не увенчались успехом. Разговорам о переходе Реми я не очень доверяю. Не думаю, что "Спартак" согласится платить Лоику столько же, сколько в "Челси". И несколько смущает сумма трансфера: 10 млн евро за 29-летнего игрока – не совсем правилах "Спартака". Может, Реми чем-то поразил Леонида Федуна, но пока в этом верится с трудом.

    Переговоры с "Кубанью" по Мельгарехо идут, и уже давно. Еще к концу декабря "Спартак" должен был оформить трансфер Лоренсо, но по разным причинам не получилось. Потом пошли внутриклубные изменения в "Кубани". Но в итоге "Спартак" вряд ли откажется от Мельгарехо. Тем более, что клуб покидает не только Мовсисян, но и Кирилл Комбаров, Озбилис и, возможно, другие игроки. Так что новые футболисты команде, безусловно, нужны", - отметил Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.01.2016 18:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 18:55

      У Шнобеля тут личный интерес?

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