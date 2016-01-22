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    Ломбертс: «Знакомы с Маурисио по играм «Зенита» с «Тереком»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился своим мнением о первом новичке команды в 2016 году бразильском полузащитнике Маурисио.

    – В Катаре к "Зениту" присоединился Маурисио. После традиционного тоннеля он первым делом подошел к вам и что-то сказал. Жаловался?

    – Я просто стоял к нему ближе всех. Если новичок приходит в "Зенит", а ты его так или иначе знаешь, то тепло принять, поговорить – обычная у нас история. Маурисио уже 6 лет играет в России. Я – 8,5. Конечно, мы знакомы по играм "Зенита" с "Тереком". Очень приятный парень. И очень техничный. Прекрасно видит игру, почти всегда первый на мяче. Благодаря своим превосходным качествам он был одним из лучших в "Тереке".

    – Есть разница в том, как принимали в "Зените" новичков 10 лет назад и сейчас?

    – Вся разница, пожалуй, лишь в том, что теперь появилась церемония прохождения через тоннель. Тренер объявляет имя новичка, и тот бежит сквозь наш строй. А дальше человек должен проявлять себя сам, зарабатывать авторитет в команде и доказывать, что его купили не зря. Впрочем, не помню, чтобы кого-то в команде когда-нибудь откровенно не приняли.

    – Историю с тоннелем в "Зенит" привез Андре Виллаш-Боаш. Летом нынешний тренер из клуба уйдет. А церемония останется?

    – Нам так понравилось, что игроки теперь сами просят устраивать тоннель новичкам, тем, кто забил первый гол, у кого родились дети. Думаю, эта традиция станет клубной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2016 18:02
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