Ломбертс: «Зенит» привык играть с португальскими клубами в еврокубках»

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о своих ожиданиях от противостояния с португальской "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Как отреагировали на то, что соперником "Зенита" по 1/8 финала Лиги чемпионов стала "Бенфика"?

– Мы привыкли играть с португальскими клубами. Два раза с "Бенфикой", два раза с "Порту", еще были "Пасуш де Ферейра", "Насьональ". Так что ничего нового. Думаю, у нас есть все шансы, чтобы выйти в четвертьфинал. И хорошо, что первая игра – в Лиссабоне. Если пройдем дальше – для "Зенита" это тоже будет исторический момент. Поэтому к сборам все подходят очень серьезно.

– С кем интереснее встречаться в еврокубках: со старыми знакомыми или с новыми соперниками?

– Конечно, всегда интереснее выходить на поле против того, с кем еще ни разу не играл. Когда потом будешь рассказывать о своей карьере, список соперников окажется длиннее. Но с точки зрения прагматизма "Бенфика" лучше "Барселоны". Так что не против еще раз пять сыграть с одной и той же командой – лишь бы был результат.