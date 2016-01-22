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    Червиченко: «Чемпионство «Спартака» может случиться в самый внезапный момент»

    Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не покинет команду, пока та не выиграет чемпионат России.

    "Всегда говорил, что Леонид Федун не уйдет, пока не выиграет чемпионство. Это нормально, когда ты вкладываешь столько средств, души, желания и хочешь добиться своего. Чемпионство "Спартака" может случиться в самый внезапный момент, когда этого никто не будет ожидать.

    Когда это произойдет? Есть два варианта. Первый – терпеть и ждать, пока Дмитрий Аленичев сформируется в высококлассного тренера и вместе с собранной им же командой пройдет через тернии к чемпионству. Этот путь может затянуться и на три года, и на пять лет. Но хватит ли терпения хозяину клуба? Болельщики, понятно, готовы ждать – они уже полтора десятка лет без трофеев.

    Есть и другой путь – кардинальный. Пригласить тренера калибра Карло Анчелотти и позвать несколько звездных игроков по типу Халка. Тогда вопрос о чемпионстве можно будет решить за пару сезонов. Но этот вариант требует нереальных финансовых вложений, тем более, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию", - сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2016 16:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1305

      Taps 22 января 2016, 21:12

      2016.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Konst77 22 января 2016, 17:19

      все шансы есть стать в этом году.
      цска никакой, зенит мертвый. Только Краснодар может вписаться.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 17:15

      Блин, как эксперт он ниже любого Рейнгольда, ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 22 января 2016, 17:05

      " в самый внезапный момент"
      Никогдацатого ?

      1
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