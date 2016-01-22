Оздоев: «Попадание в первую восьмерку станет неплохим результатом для «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о том, какие цели он перед собой ставит на предстоящий год, как проходят зимние сборы команды, а также опроверг информацию о своем возможном переходе в «Зенит» или «Спартак».

- Личные цели совпадают с командными: подняться как можно выше в чемпионате. Зацепиться за первую пятерку будет тяжело, но пока есть шансы, даже маленькие, будем пытаться ими воспользоваться. Вообще попадание в первую восьмерку станет неплохим результатом, если вспомнить, как мы начинали сезон.

- Сборы под руководством Валерия Чалого отличаются от тех, которые проводил Ринат Билялетдинов?

- У каждого тренера своя методика. При Билялетдинове были трехразовые тренировки, сейчас двухразовые. Физически входить в тонус чуть полегче.

- А как в плане дисциплины?

- Одинаково. Есть коллектив, взаимное уважение игроков и тренеров. С дисциплиной в «Рубине» всегда было хорошо.

- В прессе был озвучен интерес к вам ряда иностранных клубов и возможность перехода в «Спартак» или «Зенит». Что тут правда?

- Не отвлекаюсь на слухи. У меня есть менеджер, ведущий эти вопросы. А я на данный момент остаюсь футболистом «Рубина» и полностью отдаюсь подготовке к сезону. Контракт действует до 2019 года. Если у кого-то есть ко мне интерес, пусть выходит на руководство клуба.

