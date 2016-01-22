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    Рыков: «Есть предложения от разных клубов РФПЛ, но у меня контракт с «Мордовией»

    Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о том, что у него есть несколько предложений от клубов российской Премьер-лиги.

    – На меня выходят разные команды. Но у меня контракт с "Мордовией", надо разговаривать с клубом. Может быть, отыграю до лета, а там посмотрю. Предложения-то есть.

    – В частности, от "Динамо"?

    – Не буду конкретизировать, но варианты в Премьер-лиге имеются.

    – А есть ли смысл оставаться в "Мордовии"?

    – Меня сюда позвал тренер, специально мне звонил. Я согласился. А то, что находимся на последнем месте, считаю, недобрали очки. Могли быть и повыше, но в некоторых матчах не сложилось.

    – Доводилось слышать, что игроки не хотят работать с Гордеевым.

    – Неприятно было об этом читать. Про Львовича могу сказать, что это очень квалифицированный тренер. Кроме того, воспитанный, интеллигентный человек. У меня к нему вопросов нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2016 13:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 17:51

      Хороший игрок вот только в Динамо не разобрались да и фиг с ними.

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      Рейтинг: +407

      18JG 22 января 2016, 14:30

      И по-любому "Зенит" среди этих клубов есть...

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