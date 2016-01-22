Рыков: «Есть предложения от разных клубов РФПЛ, но у меня контракт с «Мордовией»

Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о том, что у него есть несколько предложений от клубов российской Премьер-лиги.

– На меня выходят разные команды. Но у меня контракт с "Мордовией", надо разговаривать с клубом. Может быть, отыграю до лета, а там посмотрю. Предложения-то есть.

– В частности, от "Динамо"?

– Не буду конкретизировать, но варианты в Премьер-лиге имеются.

– А есть ли смысл оставаться в "Мордовии"?

– Меня сюда позвал тренер, специально мне звонил. Я согласился. А то, что находимся на последнем месте, считаю, недобрали очки. Могли быть и повыше, но в некоторых матчах не сложилось.

– Доводилось слышать, что игроки не хотят работать с Гордеевым.

– Неприятно было об этом читать. Про Львовича могу сказать, что это очень квалифицированный тренер. Кроме того, воспитанный, интеллигентный человек. У меня к нему вопросов нет.