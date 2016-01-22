Федун: «Ни у кого сейчас нет представления, как будет выглядеть «Спартак» весной»

Владелец "Спартака" Леонид Федун сказал, что не представляет, как будет выглядеть команда весной, а также заявил, что никто не ставил под угрозу должность главного тренера клуба Дмитрия Аленичева.

- У вас есть представление, как "Спартак" будет выглядеть весной?

- Ни у кого нет. Хотя последние три матча, пускай они и были стрессовыми, вселили оптимизм.

- Они были стрессовыми, потому что от них зависело, продолжит ли Аленичев работу с командой?

- Не знаю, откуда взялась такая информация. Журналисты сами себе что-то рисуют. О чем-то писать же надо. Такой вопрос никогда не ставился. Никто не говорил Аленичеву, что он будет уволен, если команда не выиграет три матча. Ему было сказано, что в этих играх нужно победить, но не более того. Решение о будущем Аленичева в "Спартаке" будет приниматься по итогам сезона. И тоже без моего участия.

- Решения по спортивной части принимаются единолично Родионовым?

- Решения готовятся Родионовым и выносятся на голосование совета директоров. Если решение подготовленное, то, как правило, оно поддерживается.

- Родионов советуется с вами?

- Спрашивайте у Родионова. Говорить об этом с моей стороны некорректно. У меня есть полное доверие к Сергею Юрьевичу.

- Пока вы довольны его работой?

- Да.