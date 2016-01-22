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    Федун: «Ни у кого сейчас нет представления, как будет выглядеть «Спартак» весной»

    Владелец "Спартака" Леонид Федун сказал, что не представляет, как будет выглядеть команда весной, а также заявил, что никто не ставил под угрозу должность главного тренера клуба Дмитрия Аленичева.

    - У вас есть представление, как "Спартак" будет выглядеть весной?

    - Ни у кого нет. Хотя последние три матча, пускай они и были стрессовыми, вселили оптимизм.

    - Они были стрессовыми, потому что от них зависело, продолжит ли Аленичев работу с командой?

    - Не знаю, откуда взялась такая информация. Журналисты сами себе что-то рисуют. О чем-то писать же надо. Такой вопрос никогда не ставился. Никто не говорил Аленичеву, что он будет уволен, если команда не выиграет три матча. Ему было сказано, что в этих играх нужно победить, но не более того. Решение о будущем Аленичева в "Спартаке" будет приниматься по итогам сезона. И тоже без моего участия.

    - Решения по спортивной части принимаются единолично Родионовым?

    - Решения готовятся Родионовым и выносятся на голосование совета директоров. Если решение подготовленное, то, как правило, оно поддерживается.

    - Родионов советуется с вами?

    - Спрашивайте у Родионова. Говорить об этом с моей стороны некорректно. У меня есть полное доверие к Сергею Юрьевичу.

    - Пока вы довольны его работой?

    - Да.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2016 13:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 января 2016, 14:03

      реально за первое место бороться, пока цска посыпалось, а зенит просто мертвый)

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