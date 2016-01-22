Байдачный: «Маурисио – опорник, но может сыграть даже на правом фланге обороны»

Бывший главный тренер «Терека» Анатолий Байдачный поделился своим мнением о переходе полузащитника Маурисио из грозненского клуба в «Зенит».

«Скорее всего Виллаш-Боаш видит Маурисио на позиции опорника. Это действительно амплуа бразильца. Хотя при системе 4-3-3 он может сыграть чуть правее или левее от центральной зоны. Насколько мне известно, во "Флуминенсе" был момент, когда его даже ставили на правый фланг обороны», - рассказал Байдачный.