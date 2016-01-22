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    Байдачный: «Маурисио – опорник, но может сыграть даже на правом фланге обороны»

    Бывший главный тренер «Терека» Анатолий Байдачный поделился своим мнением о переходе полузащитника Маурисио из грозненского клуба в «Зенит».

    «Скорее всего Виллаш-Боаш видит Маурисио на позиции опорника. Это действительно амплуа бразильца. Хотя при системе 4-3-3 он может сыграть чуть правее или левее от центральной зоны. Насколько мне известно, во "Флуминенсе" был момент, когда его даже ставили на правый фланг обороны», - рассказал Байдачный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2016 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 17:27

      Занес свои 5 копеек, блин. Не факт, что энтот Маурисио вообще выйдет на поле, ага.

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