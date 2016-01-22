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    Опубликованы первые эскизы новой формы «Барселоны»

    В сети показали первые эскизы новой формы "Барселоны", в которой футболисты команды будут играть в следующем сезоне.

    Судя по эскизам, сине-гранатовые полосы на основной форме будут традиционными вертикальными, а не горизонтальными, как на форме этого сезона. Вторую и третью формы дизайнеры выполнили в одном цвете.

    Что касается титульного спонсора, то на изображениях указана компания Qatar Airways, но есть большая вероятность того, что со следующего сезона компания и клуб прекратят сотрудничество.

    Источник: Sport.es

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    22.01.2016 11:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -8

      remembrant 22 января 2016, 15:49

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 января 2016, 13:04

      Сделали бы классическую

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