Опубликованы первые эскизы новой формы «Барселоны»

В сети показали первые эскизы новой формы "Барселоны", в которой футболисты команды будут играть в следующем сезоне.

Судя по эскизам, сине-гранатовые полосы на основной форме будут традиционными вертикальными, а не горизонтальными, как на форме этого сезона. Вторую и третью формы дизайнеры выполнили в одном цвете.

Что касается титульного спонсора, то на изображениях указана компания Qatar Airways, но есть большая вероятность того, что со следующего сезона компания и клуб прекратят сотрудничество.