Тошич рассказал об отношении сербов к Путину

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, как у него на родине относятся к России и россиянам.

"Сербы очень любят Россию и вашего президента. У людей хорошее мнение о стране, Сербия и Россия — братья.

Знаю также о дружбе между фанатами ЦСКА и "Партизана", "Спартака" и "Црвены Звезды", — рассказал сербский футболист.

В текущем розыгрыше РФПЛ Тошич сыграл в 17-ти матчах за ЦСКА, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.