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    Тошич рассказал об отношении сербов к Путину

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, как у него на родине относятся к России и россиянам.

    "Сербы очень любят Россию и вашего президента. У людей хорошее мнение о стране, Сербия и Россия — братья.

    Знаю также о дружбе между фанатами ЦСКА и "Партизана", "Спартака" и "Црвены Звезды", — рассказал сербский футболист.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Тошич сыграл в 17-ти матчах за ЦСКА, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бобсоккер

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    22.01.2016 11:30
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +11

      Zizuzu 23 января 2016, 04:06

      Алкоголики не могут играть в футбол. Только бухать вместе

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 января 2016, 15:20

      Хотел написать,но фигня это всё...Никого не переубедишь(да наверное и не надо). История рассудит

      2
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 22 января 2016, 12:37

      Лолну у нас тоже хватает идиотов, которые лысого любят, пока гниют в нищете наравне со всеми
      "Зато крым наш"

      5
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 12:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Братья...Смешно))) Мы тоже были братьями до аннексии Крыма и войны на Донбассе.Так что там Вова говорил про удар в спину???

      -9
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 12:28

      какую блять аннексию Крыма,сдурел что ли,идиота кусок!?Без газа совсем тяжело,мозг замерз?

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Недовольный 22 января 2016, 12:40

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      Вот они духовные скрепы русского человека.Живете в каком-то своем мире,верите только тому что по телику показывают.Мозги включать тяжело очень наверно,если они есть конечно)))

      -6
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      Рейтинг: +20

      ShaDo > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 13:07

      Это вы смотрите телевидение которое принадлежит вашей та сказать власти , лучше поехать и посмотреть, что происходит на самом деле и кто кого кидает.

      3
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > ShaDo 22 января 2016, 13:42

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      Ездили,смотрели.

      -7
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 13:55

      Ну что тебе сказать,зачумленный дурью раб черной обезьянки и розового поросенка?кому уже лет 10 как и тяжело с «включением мозгов» так это вашей унылой народности,не всей конечо,но подавляющему её большинству.Посмотри еще раз значения слов «референдум»,«аннексия» и пойми что это не одно и то же.Перестаньте в глаза и уши долбиться уже а то профукаете момент как ГЕЙропа вас оприходует сзади,и перетянет в свой кружок)))

      2
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 14:02

      Аннексия Крыма,что,ты с дуба упал(без обид),видимо совсем не в курсе,что к чему,и что там был референдум,и что Крым загнивал,пока находился в составе Украины,приносил прибыль и ладно,что в Крыму русскоязычного население подавляющее большинство,если бы не этот референдум,там была бы такая же война как на Донбассе,ты видел,слушал,что ваше правительство говорит(у нас идиотов тоже достаточно,но не на такое высоком месте сидят),видимо нет,геноцид своей же нации устроили,а наши ми на подмогу пошли,вот это то вашему руководству не понравилось(которое под дудку обамки пляшет)...

      3
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > skipushkach 22 января 2016, 14:27

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      Ну ок. Референдум был , это я не отрицаю, только ж он был под дулами автоматов ваших солдат.Которые наводнили крымский полуостров.Я о крыме ни чуть не сожалею.Да ты прав что там большинство русских.Но ведь ваша точка зрения зависит только от путина, ведь правда всегда на его стороне.Все вдруг такие плохие поставали: и геи из Европы,Обама-обезьяна и хохлы-салоеды.Одни русские-волки православные и духовные.А нефть тем временем дешевеет,а доллар растет)))

      -5
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Недовольный 22 января 2016, 14:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А тебе даже не знаю что ответить))))

      -5
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 15:32

      Ну что вам визы оменили ? зарплаты уже по 10000доларов ? и на на немцах все уже ездиете ? или нет

      1
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      Рейтинг: +30

      SekatoR > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 16:13

      Хорош уже виноватых искать, вы допустили во главу страны своей таких руководителей, и вам это разгребать, печально что соседи наши постоянно подводят, придательский народ ( не все конечно, много толковых и уважающих себя ребят,но далеко не все). Обделались по полной, теперь незнаете куда податься

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 16:23

      Ты наверное дальше своего полуразрушенного забора нос не высовывал.

      -2
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      Рейтинг: +30

      SekatoR > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 16:42

      Мы то без вас проживем, и с курсом таким проживем, наша экономика только крепнет, а ваша рушится полностью, кому над кем еще смеяться

      -2
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 18:50

      Братьями были, пока вы американскую жопу лизать не начали.

      -2
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      Рейтинг: +11

      l.p > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 19:10

      Мразь.завались

      -2
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > l.p 22 января 2016, 20:22

      я такую биомассу как ты , которая предала родину и за людей не считаю...

      -2
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      Рейтинг: +577

      yurdin > VityOk(Dynamo Kyiv) 22 января 2016, 20:37

      это ваши масс-медиа внушают, что россияне зомби и рабы, ну а чьё"печенье" они грызут и чей заказ на полный разрыв родственных народов выполняют об этом свидомитам,как ты, не рассказывают, а сами вы задумываться об этом не хотите ни сейчас, когда уже и Европа жалеет, что подвязалась вас интегрировать по указке штатов, ни раньше, когда шины на Майдане жгли, скакали и русофобию разводили.А про Крым не по телевизору ситуацию знаю. Летом семью на отдых на машине отдыхать туда возил. Так вот, что удивило: обилие флагов России и прочей нашей символики не только на госучреждениях, но и на частных домах, балконах, и даже гаражах. Такого я даже проживая в центре России увидеть не представляю себе в будние дни. А ты "дуло автоматов" в Крыму по укро-тв увидел и, как считающий себя "думающим" сделал единственный вывод, какой от тебя требуется проходимцам, захватившим власть.P.s.А теперь тест на думающего, раз уж здесь тема сербов затронута. Косово- незаконно отнятая у сербов область. Верно, брат?

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > yurdin 22 января 2016, 20:44

      пусть будет так, брат)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Недовольный 23 января 2016, 09:43

      Мозга у него вообще нет,поэтому и память отсутствует.Ему историю учить надо.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 23 января 2016, 09:51

      Это я писал для VityOk(Dinamo Kyiv)

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > VityOk(Dynamo Kyiv) 27 января 2016, 09:55

      Помоему я не говорил,что все хохлы салоеды,адекватных у вас предостаточно,но вот и тех кому мозги промыли,тоже не мало(всякие Порошенко,Яценюк,Саакашвали,Кл
      ичко и так далее,это я только медийных лиц тебе назвал),я не говорил что Путин такой хороший,и всегда прав,но он хотя бы чуши не несет и говорит всегда по делу,да часто не выполняется что либо(обещания и т.д),и плохих моментов у нас тоже хватает,ты хоть послушай,что говорит ваше правительство,а молодежь??отбитые на голову оочень многие,общался лично,не по наслышке знаю,мыслить даже адекватно не умеют,а про солдатов в крыму,ты их там видел,чушь не неси,я лично был в крыму,общался с ребятами которые всю жизнь там прожили,они все рады были,что присоединились к россии,они не рады только,что им подлянки устраивает украинская молодежь,майдановцы без головы,лэп подорвали,не знаешь фактов,лучше помолчи,за умного сойдешь

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 января 2016, 12:10

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      сербы уничтожили российскую империю втянув ее в 1 мировую теперь видимо за российскую федерацию взялись)))))))

      -5
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      Рейтинг: +241

      Moveton > Дагыстанец 22 января 2016, 17:44

      Империю развалила пятая колонна во главе с Лениным.

      1
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      Рейтинг: +11

      Zizuzu > 23 января 2016, 04:04

      Poshel nahuy

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Moveton 8 февраля 2016, 19:35

      Как ты не прав... Империя рухнула в феврале (насильственное отречение императора), а большевики только начали свою активную деятельность в августе 1917... почитай, что-нибудь, пожалуйста, на эту тему, а то стыдно...
      ПС я не социалист, скорее наоборот, но это же факты исторические...

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Дагыстанец 8 февраля 2016, 19:37

      Это слишком сильно, что Сербия втянул Россию...))) Были геополитические причины...)

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 22 января 2016, 11:35

      Зоран - наш человек. И сербы - братья наши. И будет так всегда!

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Майор Дзагоев 22 января 2016, 11:44

      поддерживаю! Сербы - братья на век!

      9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Майор Дзагоев 23 января 2016, 09:46

      Всё правильно!

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