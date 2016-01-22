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    Ромеро ответил отказом на предложение «Рубина»

    Нападающий бразильского «Коринтианса» Анхель Ромеро ответил отказом на предложение казанского «Рубина». Ситуацию прокомментировал сам футболист.

    «Думаю, что сейчас не тот момент, чтобы покидать „Коринтианс“. Чувствую, что не проявил себя с лучшей стороны в моем клубе. Предложение из России (от „Рубина“) было действительно достойным, однако после разговора с семьей я решил остаться в Бразилии», — сказал Ромеро в интервью UOL esporte Futebol.

    С 2014 года 23-летний парагваец принял участие в 44 матчах за «Коринтинас», в которых забил пять мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2016 10:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Medium 33 22 января 2016, 11:56

      Не идут игроки под такого тренера.

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