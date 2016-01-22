Федун: «Не покину «Спартак», пока он не станет чемпионом»

Владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на слухи о своем возможном уходе из клуба. Напомним, что СМИ сообщили о продаже части акций "Спартака" Петру Авену.

"Почему именно Авену, а не, допустим, Прохорову? В этой ценовой ситуации вы во что-то верите? Это во-первых. А во-вторых, все мы видели, как долго искали людей, которые могли бы спасти хоккейный „Спартак“. Много нашлось желающих? Без меня „Спартак“ на 100 процентов повторит судьбу московского „Торпедо“? Пока есть силы и возможности, я не покину „Спартак“.

Я хочу, чтобы „Спартак“ выиграл чемпионат России. И буду делать для этого все. Более того, в нынешней ценовой конъюнктуре наше преимущество заключается в том, что у нас есть школа и молодые ребята. Те команды, которые делали акцент на импорт игроков, сегодня оказались не в выигрышной ситуации, так как это стало очень дорого и неэффективно.

Что мешает „Спартаку“ стать чемпионом? Раньше — недостаток средств. Мы не могли купить достаточное количество футболистов, чтобы выиграть. Была ситуация, когда нам в чем-то не везло… Ну и… Я напишу в мемуарах, почему мы дважды не стали чемпионами — в 2007 и в 2009 годах. Когда „Спартак“ станет чемпионом? При моей жизни", — заявил Федун.