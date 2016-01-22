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Федун: «Не покину «Спартак», пока он не станет чемпионом»

22 января 2016, 09:47
13

Владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на слухи о своем возможном уходе из клуба. Напомним, что СМИ сообщили о продаже части акций "Спартака" Петру Авену.

"Почему именно Авену, а не, допустим, Прохорову? В этой ценовой ситуации вы во что-то верите? Это во-первых. А во-вторых, все мы видели, как долго искали людей, которые могли бы спасти хоккейный „Спартак“. Много нашлось желающих? Без меня „Спартак“ на 100 процентов повторит судьбу московского „Торпедо“? Пока есть силы и возможности, я не покину „Спартак“.

Я хочу, чтобы „Спартак“ выиграл чемпионат России. И буду делать для этого все. Более того, в нынешней ценовой конъюнктуре наше преимущество заключается в том, что у нас есть школа и молодые ребята. Те команды, которые делали акцент на импорт игроков, сегодня оказались не в выигрышной ситуации, так как это стало очень дорого и неэффективно.

Что мешает „Спартаку“ стать чемпионом? Раньше — недостаток средств. Мы не могли купить достаточное количество футболистов, чтобы выиграть. Была ситуация, когда нам в чем-то не везло… Ну и… Я напишу в мемуарах, почему мы дважды не стали чемпионами — в 2007 и в 2009 годах. Когда „Спартак“ станет чемпионом? При моей жизни", — заявил Федун.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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Barsuk52
1453445531
никогда штоле
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Asbjorn
1453445767
Вот пока не покинешь,он и не станет
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овертайм
1453446989
вечный владелец
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Serjoga
1453447674
Вечно жить не получится!
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REDWHITE_
1453448571
Уже в этом году может. цска и зенит не конкуренты.
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franck_ribery
1453450915
Самое хорошее, что ты УР@Д можешь сделать, это продать по скорее команду, кому-то кто любит футбол и понимает, что такое "Спартак"! Уйди уже пожалуйста по скорее, д@билоид недоразвитый! купи себе гольф клуб, они тоже с мячиком играют
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7582145698
1453451739
Золотые слова Нольтрофеевич!
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slavа0508
1453455815
На самом деле не чего нечего нереального нет,только надо покупать игроков типа Халка и пригласить опытного сильного тренера,А как сейчас скупаем хлам по всей Европе и к руля ставим по сути дела практиканта,то а каком чемпионстве может быть речь????
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vyacheslaff
1453457192
Блин, всю малину об....рал
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neveldomha
1453458347
Пожизненный президент.
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