Определились главные кандидаты на пост наставника сборной Казахстана

Федерация футбола Казахстана назвала трех претендентов на пост главного тренера сборной страны, который недавно покинул Юрий Красножан, о чем сообщает Prosportkz.kz.

Среди кандидатов числятся бывший главный тренер "Кайрата" Владимир Вайсс, бывший наставник сборной Дании Мортен Ольсен и французский специалист Эрве Ренар, который два раза побеждал на Кубке Африки (с Замбией и Кот-д’Ивуаром).

Ранее местные СМИ заявили, что должность в сборной Казахстана могут также получить Жозе Коусейру и Лотар Маттеус.