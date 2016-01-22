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    Определились главные кандидаты на пост наставника сборной Казахстана

    Федерация футбола Казахстана назвала трех претендентов на пост главного тренера сборной страны, который недавно покинул Юрий Красножан, о чем сообщает Prosportkz.kz.

    Среди кандидатов числятся бывший главный тренер "Кайрата" Владимир Вайсс, бывший наставник сборной Дании Мортен Ольсен и французский специалист Эрве Ренар, который два раза побеждал на Кубке Африки (с Замбией и Кот-д’Ивуаром).

    Ранее местные СМИ заявили, что должность в сборной Казахстана могут также получить Жозе Коусейру и Лотар Маттеус.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2016 07:38
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