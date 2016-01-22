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    Гвардиола: «Я вернусь в Германию»

    Испанский специалист Хосеп Гвардиола пообещал, что после ухода из «Баварии» он не попрощается с Германией навсегда. По его словам, в будущем его планы могут быть связаны и с этой страной.

    «Я вернусь в Германию. В жизни никогда не знаешь, как будут разворачиваться события. 10 лет тому назад мне и в голову не могло прийти, что я стану наставником «Баварии», — заявил Гвардиола.

    Напомним, что Гвардиола уйдет из «Баварии» в конце сезона. На его должность будет назначен итальянец Карло Анчелотти.

    Источник: Sport1.de

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    22.01.2016 07:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 22 января 2016, 10:37

      И принятый слуху хруст денег ему в этом поможет

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