«Рома» не отдаст Думбия в аренду «Марселю»

"Рома" не приняла предложение "Марселя" об аренде форварда Сейду Думбия, информирует RMC Sport. Как сообщалось ранее, бело-голубые хотели арендовать игрока с правом выкупа. Однако римский клуб рассчитывает на продажу ивуарийца здесь и сейчас, и намерен выручить за него девять миллионов евро. По информации источника, нападающий совсем не против переезда во Францию.

Напомним, что первую половину нынешнего сезона Думбия провел в аренде в ЦСКА, из которого он и перешел в стан "волков" в начале 2015-го года. Форвард принял участие в 13-ти матчах РФПЛ, отличившись пять раз и четырежды ассистировав партнерам.