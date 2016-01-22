Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рома» не отдаст Думбия в аренду «Марселю»

    "Рома" не приняла предложение "Марселя" об аренде форварда Сейду Думбия, информирует RMC Sport. Как сообщалось ранее, бело-голубые хотели арендовать игрока с правом выкупа. Однако римский клуб рассчитывает на продажу ивуарийца здесь и сейчас, и намерен выручить за него девять миллионов евро. По информации источника, нападающий совсем не против переезда во Францию.

    Напомним, что первую половину нынешнего сезона Думбия провел в аренде в ЦСКА, из которого он и перешел в стан "волков" в начале 2015-го года. Форвард принял участие в 13-ти матчах РФПЛ, отличившись пять раз и четырежды ассистировав партнерам.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2016 01:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11