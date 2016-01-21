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    Кирьяков: «В ситуации с Широковым не поможет даже Мутко»

    Наставник юношеской сборной России Сергей Кирьяков высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг хавбека "Спартака" и национальной сборной Романа Широкова. Он считает, что в сложившихся обстоятельствах бессилен даже министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко. Кроме того, Кирьяков посоветовал игроку красно-белых приложить все усилия для получения игровой практики накануне Евро-2016.

    "Ситуация запутанная, тяжело разобраться, кто ведет себя с этической точки зрения правильно - футболист или клуб. Со стороны такая ситуация с Широковым возмущает. Капитан сборной оказался в подвешенном состоянии в преддверии чемпионата Европы, не имеет игровой практики.

    Стоило ли заключать такой контракт, где определенное количество матчей позволяет его продлить? Нормальный пункт для возрастных игроков. Это заставляет опытных футболистов в возрасте доказывать свою состоятельность. Очевидно, что ситуация зашла в тупик и никто не знает, как решить ее, даже министр спорта и президент РФС Виталий Мутко не может ничего сделать.

    В любом случае, все мы хотим, чтобы Роман вышел из этой ситуации. Будет здорово, если он продолжит играть в "Спартаке" или другом клубе.

    Каково сейчас Аленичеву? Тренер является заложником ситуации. С одной стороны, на него давит клуб, и он не хочет, чтобы это повлияло на его работу. С другой стороны – ключевой футболист, капитан сборной. Это отражается на команде, игроках. Наверняка Дмитрий хочет, чтобы данная ситуация решилась как можно быстрее. Ведь необходимо готовиться к весенней части чемпионата, где стоят высокие задачи.

    Что делать Широкову перед Евро? Роману необходимо сделать все ради того, чтобы иметь игровую практику и поехать на чемпионат Европы", – сказал Кирьяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 22:24
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      serg30 22 января 2016, 00:17

      Проблема в том, что Роман летом вернулся в "Спартак" исключительно только потому, что кое-кто в нём нуждался. "Краснодар" в летнее окно был готов выкупить трансфер и предлагал тогда нормальную личку... Но Аленичев, что называется, убедил. А теперь и Дмитрий Анатольевич самоустранился от проблемы, и отношения с Галицким подпорчены. Ну, а крайним все назначили самого Широкова. Вот и верь потом людям...

      2
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      ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor > serg30 22 января 2016, 04:31

      а что же он сейчас в краснодар отказался переходить

      2
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > grand-igor 22 января 2016, 08:27

      вот именно!
      Было же предложение, но кол-во бабок в Спартаке победило))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 21 января 2016, 23:46

      Да нах он нужен, заставляем играть - глупо. Вон миранчук как прогрессирует

      2
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