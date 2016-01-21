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    Рыков: «В стране не все так просто, но руководство региона не собирается нас бросать»

    Защитник "Мордовии" Владимир Рыков прокомментировал экономическую ситуацию в клубе, из-за которой футболисты саранской команды вынуждены проводить первый зимний сбор на родной земле, а не в теплом зарубежье.

    "Завидуем ли другим клубам, тренирующимся сейчас за границей? Ну что поделать? Ущербными точно себя не чувствуем. Может быть, такое с "Мордовией" происходит в первый раз и больше такого не повторится. Никому не завидуем. Надо работать, готовиться. В России сейчас непростое экономическое время – надо потерпеть. Зато второй и третий сборы пройдут уже за рубежом.

    Когда в последний раз получали зарплату? Осенью, за октябрь. Главный тренер встречался с руководством области. Нас заверили, что на следующей неделе вопрос начнет решаться. В стране не все так просто, но руководство региона не собирается нас бросать. Мы им верим, здесь никогда никого не обманывали", – сказал Рыков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 21:55
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