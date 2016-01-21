Виллаш-Боаш: «Соперник заставил нас побегать уже во второй раз»

Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал крупную победу своих подопечных, добытую в товарищеском поединке над "Аль-Жаишем" (4:1) на катарском сборе. Также португальский специалист высказался об игре молодых Богаева, Зинкова и Долгова, которые по разу отличились в прошедшем поединке.

"Хороший матч. В первом тайме мы приложили немало усилий, чтобы забить. Думаю, "Зенит" заслужил победу, хотя добиться ее было непросто. Уже во второй раз соперник заставил нас побегать, и я рад, что мы не остановились.

Особенно отмечу физическую форму, которая уже позволяет некоторым, например, Хави, проводить по 90 минут. Это хорошо. Раньше мы подобных вещей не делали, в первых трех спаррингах все проводили по 45 минут. А сейчас оказываем чуть больше давления и получаем положительную реакцию и с точки зрения формы, и с точки зрения результата, который важен для эмоций.

Богаев отлично выполнил работу, сравняв счет. Долгов нашел момент, чтобы вывести нас вперед, затем последовали два фантастических удара от Гарсии и Зинкова. Иногда забивают или отдают голевые передачи одни, иногда это делают другие. Но важно правильное отношение, и сегодня все продемонстрировали его. Это касается и более опытных, и более молодых", – сказал Виллаш-Боаш.