Аленичев: «Когда Зе Луиш начнет забивать? Кто знает…»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал игру форварда Зе Луиша в контрольном поединке против "Хенан Цзяние" (1:0), в котором игрок вновь не сумел реализовать свои моменты.

"Зе Луиш снова не реализовал моменты? Он очень переживает. Кто же знает, когда он начнет забивать?.. 27-го числа предоставится очередная возможность", – отметил наставник красно-белых.

Напомним, Зе Луишу удалось отличиться всего три раза в 14-ти встречах осенней части чемпионата России. Следующий товарищеский матч на сборе в ОАЭ "Спартак" проведет с "Астаной".