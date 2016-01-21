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    Коломейцев: «Уже привыкли, что после отпуска – самые тяжелые сборы»

    Хавбек "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о том, как проходит первый сбор команды в ОАЭ, отметив, что нелегко выдерживать нагрузку, выпавшую на футболистов сразу после отпуска.

    "В ОАЭ осталось провести всего пару дней и один контрольный матч. Сборы даются тяжело. У нас не так много времени до игры с "Фенербахче", поэтому сразу начали активно работать. Но все уже привыкли, что после отпуска идут самые тяжелые сборы – тренируемся два раза в день.

    Сейчас закладывается фундамент на весеннюю часть сезона. Психологически были готовы к этому. Итоги? Думаю, что их должен подводить тренерский штаб. Нам дают задание, мы выкладываемся на сто процентов. Говорить об итогах можно будет после субботней игры с "Бунедкором". Трудно сейчас что-то сказать о командной игре, потому что выходим на тайм. На первом плане "физика", – отметил Коломейцев.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.01.2016 19:19
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