Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Переход Обухова из «Спартака» в «Уфу» сорвался

    Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клубу не удалось договориться о трансфере форварда "Спартака" Владимира Обухова, а также рассказал о возможных приобретениях клуба.

    "Мы ведeм работу по подписанию полузащитника "Мордовии" Дмитрия Сысуева. Переговоры ведутся и должны закончиться в ближайшее время. Пока я никак не могу прокомментировать возможную аренду полузащитника Максима Семакина из "Луча-Энергии". В ближайшие пару дней должна появится информация, но сейчас говорить пока рано.

    Что касается нападающего "Спартака-2" Владимира Обухова, то его в команде не будет, потому что мы не смогли договориться со "Спартаком". Сам игрок был за переход, но с клубом мы не смогли уладить кое-какие финансовые вопросы. Это нормальный процесс, такое бывает", — сказал Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2016 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11