Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» требует от Широкова согласиться на изменение пунктов в контракте

    Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг рассказал о ситуации с полузащитником Романом Широковым.

    "Чтобы не было никаких версий и кривотолков, я вам хочу сразу назвать причину, почему Роман отсутствует в этой игре. Я поинтересовался об этом у руководства клуба, и мне пояснили, что до тех пор, пока некоторые довольно важные пункты в его контракте в ходе текущих переговоров не будут уточнены и согласованы, игровую практику этот футболист получать не будет. На этом ставлю точку. По-моему, здесь всe ясно и понятно", — сказал Трахтенберг.

    Напомним, что контракт Широкова со "Спартаком" истекает этим летом, но соглашение будет автоматически продлено на год, если футболист проведет еще хотя бы 1 матч за красно-белых.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2016 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 22 января 2016, 04:28

      Мне хочется понять, в какой пункт все упирается? Я столько об этом слышу! Все говорят, а кто этот пункт видел, кроме меня и директора клуба?! Я о нем никому не рассказывал. Откуда все это берется?
      слова Минасова - агент Широкова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 22 января 2016, 04:20

      а такие контракты в европе нормальная практика да и когда это контракты ,договоры нормальными были всегда в ущерб работника .нанимай нормальных юристов. да и пункт этот агент широкова прописал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 22 января 2016, 04:15

      я не пойму Широков чего хочет денег или играть? как аршавин в арсенале сиди в запасе и получай бабло еще пол года потом на пенсию с нынешним курсом на долгл хватит!!! в краснодар не хочу в урал не хочу!! отыграй полгода как ты умеешь а там и спартак и зенит и цска может захотят тебя подписать да и СБОРНОЙ НА ЕВРО ПОМОЖЕШЬ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 22 января 2016, 00:00

      Я уважительно отношусь к врагам но это из ряда вон идиотский контракт , селекция похожа на истерику,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 января 2016, 23:47

      Ситуация предельно ясная : футболист не собирается терять свою немалую зарплату согласно контракту,а хозяева решили на нем сэкономить,поэтому и не выпускают его на поле! Если игрок не уйдет сейчас в аренду,то скорее всего пробудет на лавке до окончания трудового соглашения,а клуб получит дырку от бублика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 21 января 2016, 22:55

      В спартаке всегда к игрокам относились по-свински. В этом есть даже некая ирония

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 21 января 2016, 22:15

      надо они не спортак ,а поросята которые составить нечего не могут по человечески помойка ваше цель первая лига удачи там :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > polyshuk23 22 января 2016, 20:58

      ты под чем х..ню такую пишишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 21 января 2016, 21:23

      "мы требуем, требуем...." (Достоевский "идиот") (с)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 января 2016, 20:01

      Нехорошо так делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 21 января 2016, 19:15

      В аренду ему надо, раз пункт не устраивает.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11