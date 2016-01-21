«Спартак» требует от Широкова согласиться на изменение пунктов в контракте

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг рассказал о ситуации с полузащитником Романом Широковым.

"Чтобы не было никаких версий и кривотолков, я вам хочу сразу назвать причину, почему Роман отсутствует в этой игре. Я поинтересовался об этом у руководства клуба, и мне пояснили, что до тех пор, пока некоторые довольно важные пункты в его контракте в ходе текущих переговоров не будут уточнены и согласованы, игровую практику этот футболист получать не будет. На этом ставлю точку. По-моему, здесь всe ясно и понятно", — сказал Трахтенберг.

Напомним, что контракт Широкова со "Спартаком" истекает этим летом, но соглашение будет автоматически продлено на год, если футболист проведет еще хотя бы 1 матч за красно-белых.