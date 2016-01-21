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    Черевченко не исключает ухода Ниасса из «Локомотива»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что нападающий его команды Умар Ниасс может перейти в другой клуб.

    "Во-первых, не могу дать гарантий, что Ниассе останется в "Локомотиве". Хотя бы потому что такова футбольная жизнь. Если будет серьeзное предложение от большого клуба, то… вы сами понимаете. Он в расположении команды — выполняет всe, что требуется.

    Сейчас я вижу, что у него глаза горят. Не считая семьи, на первом месте у парня футбол. Он думает об игре, живeт ею. Естественно, после переезда из Турции ему нужно было какое-то время для адаптации, но летом случился разговор, после которого мы поняли друг друга. Я сказал, что буду ему доверять. Через какое-то время Умар начал чувствовать отношение, почувствовал, что на него рассчитывают, в хорошем смысле успокоился – и стал показывать футбол, который от него ждали", - сказал Черевченко.

    По некоторым данным, интерес к Ниассу проявляют "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Монако", "Эвертон", "Байер" и "Галатасарай". В нынешнем сезоне 25-летний Ниасс провел 22 матча за "Локомотив", забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2016 17:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 января 2016, 17:52

      Жаль, конечно, если уйдёт, но деньги нынче нужны всем и даже Локо.

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