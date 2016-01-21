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    Бывший футболист «Зенита» приговорен к 10 годам за убийство

    Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор ветерану "Зенита" Владимиру Долгополову, который обвинялся в убийстве своей жены.

    Суд приговорил Долгополова к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Адвокат подсудимого Владимир Львов заявил, что приговор будет обжалован в ближайшие два месяца.

    По данным следствия, Долгополов был задержан в Петербурге в сентябре 2014 года. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть протерпевшего).

    54-летний Долгополов большую часть своей карьеры провел в составе "Зенита". Он становился чемпионом СССР вместе с клубом в 1984 году. В 2007-2009 годах Долгополов работал в "Зените" начальником по работе с болельщиками, а позже был менеджером по работе с ветеранами клуба.

    Источник: Интерфакс

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    21.01.2016 15:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 января 2016, 16:07

      Да-а, нехорошо получилось. Будем посмотреть сколько получит по той же статье врач-убийца Ильяс из Белгорода.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 21 января 2016, 16:05

      Настоящий БОМЖ!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 января 2016, 16:00

      Вечно с зенитом какие-то страсти.
      Запретили бы его и все дела.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > REDWHITE_ 21 января 2016, 16:09

      Как можно запрещать команду из города-героя? Проще запретить Миллера, ага.

      6
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Aztec58 21 января 2016, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пора опять сж ечь москвобад! Вам не впервой, долба йОбы!

      -4
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