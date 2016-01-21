Бывший футболист «Зенита» приговорен к 10 годам за убийство

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор ветерану "Зенита" Владимиру Долгополову, который обвинялся в убийстве своей жены.

Суд приговорил Долгополова к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Адвокат подсудимого Владимир Львов заявил, что приговор будет обжалован в ближайшие два месяца.

По данным следствия, Долгополов был задержан в Петербурге в сентябре 2014 года. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть протерпевшего).

54-летний Долгополов большую часть своей карьеры провел в составе "Зенита". Он становился чемпионом СССР вместе с клубом в 1984 году. В 2007-2009 годах Долгополов работал в "Зените" начальником по работе с болельщиками, а позже был менеджером по работе с ветеранами клуба.