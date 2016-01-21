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    Венгер: «Коклен начал тренироватся, Санчес может восстановиться к матчу с «Челси»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем 23-го тура чемпионата Англии против "Челси".

    "Хорошей новостью является то, что Озил в полном порядке. Вопрос об участии Санчеса в матче против "Челси" будет решен в течение двух дней. Коклен вернулся в строй и уже тренируется без ограничений. Это произошло на месяц раньше, чем планировалось. Уэлбек приступит к тренировкам с командой уже со следующей недели. Что касается Росицки, то на этой неделе он сыграет за молодежный состав", - сказал Венгер.

    Напомним, что матч "Арсенал" - "Челси" состоится 24 января.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.01.2016 15:33
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