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    Амельченко: «До сих пор не понимаю, почему так произошло с ФК «Москва»

    Белорусский вратарь "Факела" Антон Амельченко вспоминает о том, как переезжал в Россию и выступал за клуб "Москва", который затем прекратил существование.

    "В 20 лет переезжать в Москву было ни капли не страшно. Я рано стал самостоятельным от родителей, с юношеской сборной еще, когда турниры и сборы длились по месяцу. Мне, наоборот, хотелось. Даже не то что без родителей, а просто пожить вот этой большой футбольной жизнью. Я понимал, что в Белоруссии, при все уважении к нашей стране, уровень не такой.

    Соблазны столицы не затягивали. Более того, при скромной тогда зарплате умудрился насобирать на квартиру в Белоруссии. Все от головы, наверное, идет. Я встречал ребят, которые даже в долги залезали.

    Чем была крута команда ФК "Москва"? Мне кажется, всем. Я не знаю, как одним словом передать ту атмосферу. Было классно. Причем не существовало какой-то даже подоплеки для развала – все стабильно, серьезные люди у руля.

    Как понял, что клубу конец? На сборах нас собрали. На первом какой-то курс еще проходили, а на втором сказали поддерживать форму, искать другие варианты. Я до сих пор не понимаю, почему так. Возможно, все дело во владельце. Он же не один тогда был. В "Норильском никеле" между собой что-то не поделили.

    Про голодовку фанатов в знак протеста не слышал. У нас и болельщиков не особо было. Да и к чему бы это привело? Люди, вон, на улицах пикеты устраивают, в Белоруссии даже после президентских выборов собирали какие-то митинги, но это же смешно все.

    Уровень Слуцкого, как большого тренера в "Москве" был виден на сто процентов. Я реально так рад за него сегодня. Я и за сборную России переживал в первую очередь из-за этого человека. Он тактик, он педагог – все что угодно. Причем без надоедания", - рассказал Амельченко.

    Напомним, что 30-летний Амельченко выступал за "Москву" с 2006 по 2009 годы, провел за клуб 15 матчей и пропустил 23 гола.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    21.01.2016 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 января 2016, 16:12

      А в Терек зачем сунулся? Тоже круто и не страшно?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 21 января 2016, 17:08

      не даёт тебе покоя Терек. успокойся уже. ага)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 января 2016, 14:38

      Давай заканчивай с алкоголем

      -1
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