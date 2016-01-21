Рондон рассказал о сложностях адаптации в Англии

Нападающий "Вест Бромвича" Хосе Саломон Рондон заявил, что ему было непросто адаптироваться в новом клубе, так как он чувствовал давления из-за суммы своего трансфера.

"Мне было нелегко с таким ценником. "Вест Бромвич" заплатил за меня большие деньги и я был обязан их оправдать, так как у меня есть репутация забивного нападающего. В Англии очень тяжело играть, но я рад, что сумел адаптироваться и начать забивать", - приводит слова Рондона Birmingham Mail.

Напомним, что 26-летний Рондон перешел в "Вест Бромвич" из "Зенита" летом 2015 года за 17 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.