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    Подберезкин: «Переход в «Краснодар» был моей мечтой»

    Новобранец «Краснодара» Вячеслав Подберезкин признался, что он всегда стремился перейти в стан «быков».

    «Маленькая мечта осуществилась – перешел в «Краснодар». Работал, стремился – заметили. Агенты помогли, спасибо им. В команде есть ребята, знакомые по «Уралу», так что встретили тепло. Старался не обращать внимания на шумиху. Как агенты говорили, так и действовал. Об «Урале» могу сказать только хорошее, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол. Благодарен всем от президента до тренеров. Но отказываться от предложения «Краснодара» было нельзя – это шаг вперед.

    В клубе есть все условия для того, чтобы расти. С Галицким общались, Сергей Николаевич встретил хорошо. Сказал, что верит. Варианты с другими клубами, может, и были, но я стремился именно сюда», - сказал Подберезкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Spooky Kid 21 января 2016, 15:31

      Что-то не понятно, был в Урале, а мечтал о Краснодаре. Урал ничем не хуже Краснодара.

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 января 2016, 11:28

      Люди в топ чемпионаты стремятся,а он в краснодар,хорошо хоть не в зенит Ижевск

      -2
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