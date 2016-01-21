Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Песьяков: «Жена сказала, что могла родить прямо на матче «Спартак» - «Анжи»

    Голкипер "Спартака" Сергей Песьяков рассказал о своем возвращении из "Анжи".

    "Мне позвонил мой агент, предупредил. Потом уже новость сообщил спортивный директор "Анжи" Нарвик Сирхаев. Хотелось доделать начатое, помочь "Анжи" остаться в Премьер-лиге. Но и "Спартак" для меня – уже родной клуб. Тем более в Махачкале я жил один. Жена ведь беременная была. Родила, кстати, как раз после матча со "Спартаком", через четыре дня. Говорит, на стадионе так нервничала, что все могло случиться прямо там", - сказал Песьяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2016 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 января 2016, 16:25

      Уж пристройте его куда-нить, пусть Карпин забирает в Армавир.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 21 января 2016, 14:52

      Та не может быть !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 января 2016, 13:45

      И это... в разделе главных новостей !!!!! Апупеть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 января 2016, 12:34

      Карпин наследство бездарное оставил, а сам смылся

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 21 января 2016, 11:54

      Натуре долбик.нам твоя жена не интересна ..ты лучшее скажи когда будешь пропускать от команд третий лиги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 января 2016, 11:52

      Нахер вот это рассказывать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 21 января 2016, 11:23

      страсти то какие!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11