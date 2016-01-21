Воронин: «Игроки «Реала» целенаправленно «сливали» Бенитеса»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, работавший под руководством Рафаэля Бенитеса в «Ливерпуле», прокомментировал увольнение испанца из «Реала».

«Мое личное мнение — причина в том, что футболисты «Реала» целенаправленно «сливали» Бенитеса. Особенно запомнился матч против «Барселоны» на «Бернабеу» — так играть нельзя. Думаю, что ключевыми игроками в конфликте были Рамос и Роналду.



Конечно, это неправильно. Но в таких больших командах наставникам всегда тяжело, особенно трудно найти общий язык с лидерами. Если вспомнить начальный этап работы Луиса Энрике, все писали о его конфликте с Месси. Но потом конфликт разрешился с положительным итогом для обоих. В случае с «Реалом» закончилось иначе.

Если говорить о мадридской команде в двух последних матчах, при всем уважении к Зидану, которого считаю одним из самых выдающихся футболистов за последние 100 лет, не считаю нынешние успехи «Реала» его заслугой. «Сливочные» в принципе одна из лучших команд по подбору игроков в мире, а Зидану просто пока удалось наладить с ними контакт», - сказал Воронин.