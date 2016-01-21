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    Симеоне: «Не знаю, смогу ли я стать сэром Алексом Фергюсоном для «Атлетико»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что испытывает сомнения по поводу своего будущего в клубе.

    «Смогу ли я стать сэром Алексом Фергюсоном для «Атлетико»? Я всегда помню, что меня могут уволить в любой момент. Поэтому я работаю максимально усердно в каждом матче и на каждой тренировке», - сказал Симеоне.

    Напомним, что по сообщениям СМИ «Челси» предложил Симеоне контракт стоимостью 7,6 миллионов фунтов в год.

    Источник: Marca

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    21.01.2016 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      sold93 21 января 2016, 09:21

      оставайся в Атлетико. кто-то же должен держать этих двух клубов-мешков в напряжении

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