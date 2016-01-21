Симеоне: «Не знаю, смогу ли я стать сэром Алексом Фергюсоном для «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что испытывает сомнения по поводу своего будущего в клубе.

«Смогу ли я стать сэром Алексом Фергюсоном для «Атлетико»? Я всегда помню, что меня могут уволить в любой момент. Поэтому я работаю максимально усердно в каждом матче и на каждой тренировке», - сказал Симеоне.

Напомним, что по сообщениям СМИ «Челси» предложил Симеоне контракт стоимостью 7,6 миллионов фунтов в год.