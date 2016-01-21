Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Удивительно, что Озбилиз согласится переехать в Турцию»

    Обозреватель Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Араса Озбилиза в «Бешикташ».

    «Удивительно, что армянин поехал в Турцию. Для меня Озбилис тех времен, когда он играл в «Кубани», неплохой футболист. Отличная левая нога, удар, дриблинг. У него было две тяжелейших травмы, но восстановился, что само по себе уже подвиг. И мне думается, что Озбилис, если будут постоянно давать играть, может неплохо себя проявить", - считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2016 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 января 2016, 22:27

      Погуглите геноцид армян турками 1915 года. Много нового узнаете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 21 января 2016, 10:24

      Армянин и в Турцию это что то с чем то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 января 2016, 10:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он турецкий армянин)

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 21 января 2016, 10:11

      Турки любят армян,особенно с луком и аджикой.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11