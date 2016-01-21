Ловчев: «Удивительно, что Озбилиз согласится переехать в Турцию»

Обозреватель Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Араса Озбилиза в «Бешикташ».

«Удивительно, что армянин поехал в Турцию. Для меня Озбилис тех времен, когда он играл в «Кубани», неплохой футболист. Отличная левая нога, удар, дриблинг. У него было две тяжелейших травмы, но восстановился, что само по себе уже подвиг. И мне думается, что Озбилис, если будут постоянно давать играть, может неплохо себя проявить", - считает Ловчев.