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    Ташуев: «Я доволен тем, как «Кубань» сыграла против китайского клуба»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал победу в матче против «Шицзячжуан Эвер Брайт».

    «Вернулись в строй приболевшие футболисты – Армаш, Концедалов, добавился новичок бразилец Аподи. Таким образом, у нас появилась возможность сыграть по тайму двумя составами. До перерыва против нас играл более сильный вариант игроков соперника, но и в этом случае мы имели хорошие возможности для развития быстрых комбинаций, несколько раз остро атаковали, и один забитый мяч не вполне, наверное, отражает наше преимущество. Во втором тайме после многочисленных замен наш состав оказался все же более квалифицированным, отсюда и заметное преимущество в счете. В целом, я удовлетворен тем, в каком ключе мы провели эту встречу с учетом уже проделанной на сборе работы. Команда хорошо двигалась, старалась применять высокий прессинг, умело несколько раз использовала промахи соперника в обороне», - сказал Ташуев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    21.01.2016 08:10
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